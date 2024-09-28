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Тренер «Зенита» Семак высказался об игре Глушенкова в матче с «Краснодаром»

Тренер «Зенита» Семак высказался об игре Глушенкова в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— Что скажете про игру Максима Глушенкова? Не поспешили ли с его выходом в стартовом составе?
— Нет, она была нормальной. Максим играл хорошо и обострял. Мне нечего предъявить ему, он играл хорошо и достаточно остро, как и обычно. Другое дело, что атакующая группа «Зенита» при контроле мяча и выходе из обороны сыграла не так, как нам хотелось бы. Такие матчи бывают, что поделать, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 10 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 16:30 мск.

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