Тренер «Зенита» Семак высказался об игре Глушенкова в матче с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

— Что скажете про игру Максима Глушенкова? Не поспешили ли с его выходом в стартовом составе?

— Нет, она была нормальной. Максим играл хорошо и обострял. Мне нечего предъявить ему, он играл хорошо и достаточно остро, как и обычно. Другое дело, что атакующая группа «Зенита» при контроле мяча и выходе из обороны сыграла не так, как нам хотелось бы. Такие матчи бывают, что поделать, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 10 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 16:30 мск.