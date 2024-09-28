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Дзюба — о победе над «Ростовом»: однажды Карпин меня сильно обидел… Справедливость есть

Дзюба — о победе над «Ростовом»: однажды Карпин меня сильно обидел… Справедливость есть
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба, признанный лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0), высказался о победе своей команды, а также о своём старом конфликте с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду. Слёзы… Всё не зря. Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер. У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.

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