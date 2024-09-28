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Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему заменил Мантуана в перерыве игры с «Краснодаром»

Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему заменил Мантуана в перерыве игры с «Краснодаром»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил нападающего Густаво Мантуана в перерыве матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— Почему Мантуана заменили на Караваева в перерыве? Он что-то делал не так?
— Он был на карточке. При такой игре и его позиции нам хотелось к минимуму свести риски. Тем более нам при обстоятельствах нужно было бы соблюдать лимит, если бы захотели делать другие замены. Заменили его исходя из важности позиции. Если не учитывать обидную ошибку, то Караваев сыграл нормально. К сожалению, футбол — это игра ошибок, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 10 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют дома с «Оренбургом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 16:30 мск.

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