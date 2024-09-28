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«Тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Зенитом»

«Тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми». Мусаев — о победе «Краснодара» над «Зенитом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Мы очень счастливы. Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча, это очень нужно для становления команды.

Мы делали замены в атаку, высоко прессинговали. Игра чуть раскрылась, могли и проиграть, так как моменты были в обе стороны. «Зенит» всегда силён, с ними всегда сложно играть», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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