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Тренер сборной России Карпин — о Дзюбе: в каждой игре есть лучшие. Им всем шанс давать?

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду.

— Дзюба стал лучшим игроком матча. Может, всё-таки дать ему шанс в сборной России?

— Зачем?

— Как лучшему игроку, который прогрессирует.

— В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать? — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба выступал за сборную России с 2011 по 2021 год. В составе национальной команды нападающий забил 30 голов, а также отдал 15 голевых передач во всех официальных матчах.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.