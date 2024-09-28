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Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 10-го тура, в котором сине-бело-голубые проиграли «Краснодару» — 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Я бы не сказал, что счёт не по игре. В первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», во втором — у «Зенита». В этот раз чаша весов склонилась в сторону «Краснодара» из‑за ошибки, но, с другой стороны, «Зениту» же невозможно всё выигрывать.

Думаю, «Зениту» нужно оставаться спокойным, не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди ещё 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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