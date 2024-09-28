«На что Станкович рассчитывал?» Корнеев раскритиковал состав «Спартака» в матче с «Локо»
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Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев раскритиковал выбор состава «Спартака» главным тренером красно-белых Деяном Станковичем на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7' 1:1 Барко – 16' 2:1 Самошников – 36' 3:1 Воробьёв – 58'
«Станкович перемудрил с составом. Два или три игрока вышли вообще не на своей сильной позиции. Денисов объективно слабый на правом фланге. Ну какой Угальде на левом фланге? На что Станкович рассчитывал?» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.
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