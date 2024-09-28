«На что Станкович рассчитывал?» Корнеев раскритиковал состав «Спартака» в матче с «Локо»

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев раскритиковал выбор состава «Спартака» главным тренером красно-белых Деяном Станковичем на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

«Станкович перемудрил с составом. Два или три игрока вышли вообще не на своей сильной позиции. Денисов объективно слабый на правом фланге. Ну какой Угальде на левом фланге? На что Станкович рассчитывал?» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.