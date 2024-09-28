Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На что Станкович рассчитывал?» Корнеев раскритиковал состав «Спартака» в матче с «Локо»

«На что Станкович рассчитывал?» Корнеев раскритиковал состав «Спартака» в матче с «Локо»
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев раскритиковал выбор состава «Спартака» главным тренером красно-белых Деяном Станковичем на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Станкович перемудрил с составом. Два или три игрока вышли вообще не на своей сильной позиции. Денисов объективно слабый на правом фланге. Ну какой Угальде на левом фланге? На что Станкович рассчитывал?» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Сильянов назвал самого сильного футболиста в составе «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android