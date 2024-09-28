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Результаты матчей чемпионата Германии 28 сентября

Результаты матчей чемпионата Германии 28 сентября
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Сегодня, 28 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры.

Результаты матчей чемпионата Германии 28 сентября:

«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 4:0;
«Майнц» — «Хайденхайм» — 0:2;
«Вольфсбург» — «Штутгарт» — 2:2;
«Боруссия» М — «Унион» — 1:0;
«Бавария» — «Байер» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария». Команда набрала 13 очков за пять матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработав 11 очков за пять игр. Замыкает тройку лидеров леверкузенский «Байер», у которого 10 очков после пяти матчей. В зоне вылета располагаются «Бохум» (1) и «Хольштайн» (1).

Турнирная таблица Бундеслиги
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