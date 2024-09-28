Сегодня, 28 сентября, в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей РПЛ 28 сентября:

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0;

«Локомотив» — «Спартак» — 3:1;

«Краснодар» — «Зенит» — 2:0;

«Ростов» — «Акрон» — 0:2.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 24 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший также 24 очка. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка. В зоне вылета располагаются воронежский «Факел» (6) и грозненский «Ахмат» (6).