Сегодня, 28 сентября, в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей РПЛ 28 сентября:
ЦСКА — «Ахмат» — 3:0;
«Локомотив» — «Спартак» — 3:1;
«Краснодар» — «Зенит» — 2:0;
«Ростов» — «Акрон» — 0:2.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 24 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший также 24 очка. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка. В зоне вылета располагаются воронежский «Факел» (6) и грозненский «Ахмат» (6).