«Это катастрофа». Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:2), а также заявил, что ошибся при выборе стартового состава.

«В чём «Ростов» недоработал в матче с «Акроном»? Абсолютно во всём, особенно в первом тайме. Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у «Ростова» за последние два‑три года. Не доигрывал «Ростов»? Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.