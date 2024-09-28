Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это катастрофа». Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Акроном»

«Это катастрофа». Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:2), а также заявил, что ошибся при выборе стартового состава.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«В чём «Ростов» недоработал в матче с «Акроном»? Абсолютно во всём, особенно в первом тайме. Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у «Ростова» за последние два‑три года. Не доигрывал «Ростов»? Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.

Материалы по теме
Дзюба — о победе над «Ростовом»: однажды Карпин меня сильно обидел… Справедливость есть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android