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Сегодня, 28 сентября, в 6-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоялись семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей АПЛ 28 сентября:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:1;

«Арсенал» — «Лестер» — 4:2;

«Брентфорд» — «Вест Хэм» — 1:1;

«Ноттингем Форест» — «Фулхэм» — 0:1;

«Челси» — «Брайтон» — 4:2;

«Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 2:1;

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:2.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 15 очков за шесть матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 14 очков. Замыкает тройку лидеров лондонский «Арсенал», у которого также 14 очков. В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (1), «Саутгемптон» (1) и «Ипсвич Таун» (3).