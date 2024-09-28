«По барабану вообще». Карпин отреагировал на слова Дзюбы о сильной прошлой обиде

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на высказывание нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры форвард заявил, что находится в плохих отношениях с тренером ростовчан, так как тот однажды его сильно обидел.

«По барабану вообще. Понимаю ли, чем его обидел? Нет», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Встреча завершилась уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0. 36-летний Дзюба стал автором одного из забитых мячей. Ещё один гол забил форвард тольяттинцев Беншимол.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.