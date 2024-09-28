Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Холуд» в матче саудовской Про-Лиги

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Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Холуд» и «Аль-Хиляль». «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:2.

На 38-й минуте забил защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали. На 43-й минуте отличился нападающий «Аль-Хиляля» Малком с передачи Салема Аль-Давсари. На 45+3-й минуте игрок «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. На 48-й минуте отличился защитник «Аль-Хиляля» Ренан Лоди. На 71-й минуте забил полузащитник «Аль-Холуда» Хаммам Аль-Хаммами. На 87-й минуте игрок «Аль-Холуда» Виллиам Трост-Эконг реализовал пенальти.

После этой победы «Аль-Хиляль» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Холуд» идёт 11-м с четырьмя очками.