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Смолов: 0 поражений у «Краснодара» — хорошее событие, а «Зенит» сам разберётся

Смолов: 0 поражений у «Краснодара» — хорошее событие, а «Зенит» сам разберётся
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался о том, что «быки» остались единственной командой чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— У «Зенита» первое поражение, у «Краснодара» до сих пор 0?
— Для «Краснодара» — это хорошее событие. Ну а «Зенит» сам разберётся. У них сильная команда, действующий чемпион. Настрой всегда дополнительный.

— Что мешало забить сегодня раньше?
— Команда соперника, которая защищала свои ворота и мешала нам. Думаю, что сегодня нам ещё помог факт домашнего поля. Нам удалось убежать в контратаку, и спасибо Джону, что отдал пас на меня.

— Как оцените результаты первой трети чемпионата? «Краснодар» на первом месте.
— Вы правильно сказали, всего лишь треть. Нужно продолжать и не останавливаться. Не почивать на лаврах, а продолжать работу, — приводит слова Смолова «Чемпионат».

Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе «быков» отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Оба мяча были забиты после 87-й минуты.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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