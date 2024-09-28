Смолов: 0 поражений у «Краснодара» — хорошее событие, а «Зенит» сам разберётся

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался о том, что «быки» остались единственной командой чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения.

— У «Зенита» первое поражение, у «Краснодара» до сих пор 0?

— Для «Краснодара» — это хорошее событие. Ну а «Зенит» сам разберётся. У них сильная команда, действующий чемпион. Настрой всегда дополнительный.

— Что мешало забить сегодня раньше?

— Команда соперника, которая защищала свои ворота и мешала нам. Думаю, что сегодня нам ещё помог факт домашнего поля. Нам удалось убежать в контратаку, и спасибо Джону, что отдал пас на меня.

— Как оцените результаты первой трети чемпионата? «Краснодар» на первом месте.

— Вы правильно сказали, всего лишь треть. Нужно продолжать и не останавливаться. Не почивать на лаврах, а продолжать работу, — приводит слова Смолова «Чемпионат».

Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе «быков» отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Оба мяча были забиты после 87-й минуты.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.