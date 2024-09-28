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Форвард «Акрона» Дзюба: сейчас мы уже здороваемся с Карпиным, раньше — нет

Форвард «Акрона» Дзюба: сейчас мы уже здороваемся с Карпиным, раньше — нет
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о впечатлениях от победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0). Игрок стал автором одного из забитых мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определённый. Но команду Карпина надо поприветствовать.

Карпин обидел? Не хочу говорить об этом. Кто старое помянет, тому глаз долой. Просто были какие-то эпизоды. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся, раньше не здоровались», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Пари НН». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 14:00 мск.

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