Форвард «Акрона» Дзюба: сейчас мы уже здороваемся с Карпиным, раньше — нет

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о впечатлениях от победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0). Игрок стал автором одного из забитых мячей.

«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определённый. Но команду Карпина надо поприветствовать.

Карпин обидел? Не хочу говорить об этом. Кто старое помянет, тому глаз долой. Просто были какие-то эпизоды. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся, раньше не здоровались», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Пари НН». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 14:00 мск.