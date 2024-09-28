Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Краснодар» — «Зенит»

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:0) посетили 34 538 зрителя. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

В следующем туре «Краснодар» проведёт встречу с «Химками» (6 октября), а «Зенит» — с «Оренбургом (5 октября).