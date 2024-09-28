Караваев извинился перед болельщиками «Зенита» после ошибки в матче с «Краснодаром»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев выступил с обращением к фанатам сине-бело-голубых после своей результативной ошибки в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2), которая привела к первому забитому голу «быков».

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надёжнее — сегодня это не удалось.

У нас впереди ещё много игр, и я буду работать на полную, чтобы всё исправить. Обещаю — сделаю всё, что могу, для побед нашей любимой команды», — приводит слова Караваева пресс-служба клуба.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.