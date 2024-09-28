Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Караваев извинился перед болельщиками «Зенита» после ошибки в матче с «Краснодаром»

Караваев извинился перед болельщиками «Зенита» после ошибки в матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев выступил с обращением к фанатам сине-бело-голубых после своей результативной ошибки в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2), которая привела к первому забитому голу «быков».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает — это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надёжнее — сегодня это не удалось.

У нас впереди ещё много игр, и я буду работать на полную, чтобы всё исправить. Обещаю — сделаю всё, что могу, для побед нашей любимой команды», — приводит слова Караваева пресс-служба клуба.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

Материалы по теме
Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника
Историческая победа «Краснодара» над «Зенитом»! Всё решила ужасная ошибка защитника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android