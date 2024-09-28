«Аталанта» ушла от поражения в концовке матча с «Болоньей» в 6-м туре Серии А

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано. Итоговый результат — 1:1.

На 46-й минуте забил нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро, ему ассистировал Дан Ндой. На 50-й минуте красную карточку получил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. На 90-й минуте отличился полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич с передачи Николо Дзаньоло.

После этого матча «Аталанта» набрала семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» идёт девятой также с семью очками.