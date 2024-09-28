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«Аталанта» ушла от поражения в концовке матча с «Болоньей» в 6-м туре Серии А

«Аталанта» ушла от поражения в концовке матча с «Болоньей» в 6-м туре Серии А
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Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано. Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Кастро – 46'     1:1 Самарджич – 90'    
Удаления: Лукуми – 50' / нет

На 46-й минуте забил нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро, ему ассистировал Дан Ндой. На 50-й минуте красную карточку получил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. На 90-й минуте отличился полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич с передачи Николо Дзаньоло.

После этого матча «Аталанта» набрала семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» идёт девятой также с семью очками.

Турнирная таблица Серии А
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