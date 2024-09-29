Артём Дзюба после игры с «Ростовом» сравнил себя со Златаном Ибрагимовичем

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба, признанный лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0), рассказал, что главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев отказался менять его, а также сравнил себя со шведом Златаном Ибрагимовичем.

«Примерно на 37-й минуте у меня схватило ногу немного сегодня, с «Краснодаром» такое случилось примерно на 75-й. Просил ли меня доигрывать Тедеев? Это была не просьба, он просто сказал, что не будет меня менять (смеётся). Это напомнило мне историю, когда Моуринью не хотел менять Ибрагимовича в матче «Интера». Мне очень приятно, что Тедеев меня так высоко ценит. Радует, что могу приносить пользу команде даже в таком состоянии», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Артём провёл четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.