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Игорь Корнеев: трансферы Сафонова, Миранчука и Чалова — повод для радости

Игорь Корнеев: трансферы Сафонова, Миранчука и Чалова — повод для радости
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал переход ряда российских игроков в европейские чемпионаты по ходу летнего трансферного окна.

«На россиян всегда обращали внимание. Как раз наоборот, это российские игроки мало смотрят на возможности в Европе, понимая, что придётся покидать зону комфорта! Это многих пугает – адаптация, другой язык, культура и, возможно, меньшие финансовые условия. Трансферы Сафонова, Миранчука и Чалова – повод для гордости!» — приводит слова Корнеева Metaratings.

Переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» состоялся в июне 2024 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт с российским вратарём был заключён на четыре сезона – до лета 2029 года.

Трансфер Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» состоялся в сентябре 2024 года. 28-летний хавбек пришёл в клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Фёдор Чалов присоединился к греческому ПАОКу из ЦСКА в августе 2024 года. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.

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