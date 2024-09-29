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Монако — Монпелье. Прямая трансляция
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«Монако» с Головиным вырвал победу у «Монпелье» на 90+8-й минуте матча 6-го тура Лиги 1

«Монако» с Головиным вырвал победу у «Монпелье» на 90+8-й минуте матча 6-го тура Лиги 1
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Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев — 2:1.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 Нзингула – 16'     1:1 Балогун – 32'     2:1 Камара – 90+8'    
Удаления: нет / Кулибали – 90+2'

На 16-й минуте гости вышли вперёд. Отличился полузащитник Рабби Нзингула. Хозяевам удалось отыграться на 32-й минуте. Гол забил американский нападающий Фоларин Балогун. На 90+8-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария принёс своей команде победу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.

После этой игры в активе «Монако» стало 16 очков. Монегаски поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Монпелье» с четырьмя очками находится на 16-м месте.

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