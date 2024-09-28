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«Барселона» сенсационно проиграла «Осасуне» в матче 8-го тура Ла Лиги

«Барселона» сенсационно проиграла «Осасуне» в матче 8-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Осасуна» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом. «Осасуна» одержала победу со счётом 4:2.

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18'     2:0 Сарагоса – 28'     2:1 Виктор – 53'     3:1 Будимир – 72'     4:1 Бретонес – 85'     4:2 Ямаль – 89'    

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Осасуны» Анте Будимир. Затем на 28-й минуте форвард Брайан Сарагоса увеличил преимущество хозяев. Один мяч «Барселоны» отыграл форвард Пау Виктор. Следующим на 72-й минуте отличился снова Будимир, реализовав 11-метровый удар. Довёл счёт до разгромного на 85-й минуте Абель Бретонес. Спустя четыре минуты второй мяч сине-гранатовых забил Ламин Ямаль.

«Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает шестую строчку, заработав 14 очков.

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