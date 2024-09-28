Дзюба: если забиваю и отдаю, то меня хвалят, а если нет, то скажут, что я старое говно

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба призвал не называть его лучшим нападающим России.

«Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано. Не мне давать такую оценку. Время ответит на этот вопрос. Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если не забью в следующей игре и мы проиграем, то скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и не нужным, когда я был без клуба», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

В матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) Дзюба забил первый гол за клуб из Тольятти. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Пари НН». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 14:00 мск.