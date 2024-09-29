Вендел устраивал разборки с судьёй, Са безумствовал, Кордоба раздавал автографы. Фото

28 сентября в Краснодаре на одноимённом стадионе состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал «Зенит». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты в концовке матча: Джон Кордоба открыл счёт на 88-й минуте, а в добавленное время форвард Фёдор Смолов установил итоговый результат.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокрреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» — третий с 23 очками.