Результаты матчей Серии А 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в 6-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли три матча.

Результаты матчей чемпионата Италии, сыгранных 28 сентября:

«Удинезе» — «Интер» — 2:3;

«Дженоа» — «Ювентус» — 0:3;

«Болонья» — «Аталанта» — 1:1.

После шести матчей первое место в турнирной таблице итальянской Серии А с 12 очками занимает «Ювентус». На второй строчке расположился «Милан», набравший 11 очков после шести встреч. Замыкает тройку лидеров «Торино», заработавший 11 очков в пяти играх.

На текущий момент последнее, 20-е место в турнирной таблице занимает «Кальяри», набравший два очка после пяти матчей. На 19-й строчке расположилась «Монца» с тремя очками. Также в зоне вылета находится «Венеция» (4).