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Артета высказался о матче «Арсенала» с «Лестером» с двумя голами после 90-й минуты

Артета высказался о матче «Арсенала» с «Лестером» с двумя голами после 90-й минуты
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура АПЛ с «Лестером» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Мартинелли – 20'     2:0 Троссард – 45+1'     2:1 Джастин – 47'     2:2 Джастин – 63'     3:2 Ндиди – 90+4'     4:2 Хаверц – 90+9'    

«Я действительно счастлив, действительно доволен матчем, отношением команды и тем, как мы играли и доминировали в игре. Особенно доволен тем, как команда отреагировала, когда стало очень сложно, с действительно неожиданными двумя пропущенными голами, которые поставили игру на карту.

Мы продемонстрировали невероятный эмоциональный контроль, большую веру и ясность в то, что мы постоянно делаем, и большое мужество в конце, чтобы найти способ победить.

Если ты хочешь побеждать, ты должен уметь делать подобные вещи», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После этой игры в активе «Арсенала» стало 14 очков. «Канониры» находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с тремя очками расположился на 16-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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