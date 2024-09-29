Артета высказался о матче «Арсенала» с «Лестером» с двумя голами после 90-й минуты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура АПЛ с «Лестером» (2:2).

«Я действительно счастлив, действительно доволен матчем, отношением команды и тем, как мы играли и доминировали в игре. Особенно доволен тем, как команда отреагировала, когда стало очень сложно, с действительно неожиданными двумя пропущенными голами, которые поставили игру на карту.

Мы продемонстрировали невероятный эмоциональный контроль, большую веру и ясность в то, что мы постоянно делаем, и большое мужество в конце, чтобы найти способ победить.

Если ты хочешь побеждать, ты должен уметь делать подобные вещи», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После этой игры в активе «Арсенала» стало 14 очков. «Канониры» находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с тремя очками расположился на 16-й строчке.