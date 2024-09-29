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Станислав Агкацев оценил победу «Краснодара» над «Зенитом»

Станислав Агкацев оценил победу «Краснодара» над «Зенитом»
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«В первую очередь есть удовольствие. Долгожданная победа. Можно сказать, историческая. Мы давно не обыгрывали «Зенит», шесть с половиной лет. Большой праздник для нас и для города.

Наверное, после второго гола появилось понимание, что «Краснодар» сделал большое дело. Играть в такой атмосфере — кайф. После того как забили первый мяч, были мысли, что не нужно садиться назад. Надо было идти вперёд и забивать второй. Мы это и сделали. «Краснодар» владел инициативой за счёт комбинационной игры и максимальной самоотдачи», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка

«Краснодар» остался единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем сезоне чемпионата России.

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