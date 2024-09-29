Вчера, 28 сентября, в 8-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Ла Лиги 28 сентября:

«Хетафе» — «Алавес» — 2:0;

«Райо Вальекано» — «Леганес» — 1:1;

«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 3:0;

«Осасуна» — «Барселона» — 4:2.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона». Команда набрала 21 очко за восемь матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 17 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико» Мадрид, у которого 15 очков. В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас» (3), «Вальядолид» (5) и «Валенсия» (5).