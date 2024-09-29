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Аршавин: «Локомотив» заслуженно оказался с «Краснодаром» на вершине таблицы РПЛ

Аршавин: «Локомотив» заслуженно оказался с «Краснодаром» на вершине таблицы РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о текущем положении московского «Локомотива» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В начале сезона было трудно предсказать, что «Локомотив» будет так высоко и уверенно идти. Они абсолютно заслуженно набирают очки, и то, что они наравне с «Краснодаром» оказались на вершине таблицы, тоже заслуженно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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