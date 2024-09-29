Вчера, 28 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Лиги 1 28 сентября (время московское):

18:00. «Ланс» — «Ницца» — 0:0;

20:00. «Гавр» — «Лилль» — 0:3;

22:00. «Монако» — «Монпелье» — 2:1.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 16 очков за шесть матчей. На второй строчке располагается «Монако», заработавший также 16 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», у которого 13 очков. В зоне вылета находятся «Анже» (2), «Сент-Этьен» (3) и «Монпелье» (4).