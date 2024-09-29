Андрей Аршавин высказался о составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выборе состава «Спартака» главным тренером красно-белых Деяном Станковичем на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

«Локомотив» ловил «Спартак» на быстрых контратаках и победил. «Спартак» вышел играть по схеме 4–4–2 с Николсоном и Угальде в нападении, поэтому когда они доходили до чужой штрафной, напрашивались навесы, но игроки убирали мяч под себя, пытались разыгрывать его и совершали потери. Я не увидел, почему Станкович выбрал данную схему и идеи, как они в этой системе хотели играть и забить. Барко был слишком далеко от штрафной, он таскал мяч, но до опасных моментов не доходило», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После этой победы в активе московского «Локомотив» стало 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и расположился на шестой строчке.