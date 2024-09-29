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Андрей Аршавин высказался о составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Андрей Аршавин высказался о составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о выборе состава «Спартака» главным тренером красно-белых Деяном Станковичем на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Локомотив» ловил «Спартак» на быстрых контратаках и победил. «Спартак» вышел играть по схеме 4–4–2 с Николсоном и Угальде в нападении, поэтому когда они доходили до чужой штрафной, напрашивались навесы, но игроки убирали мяч под себя, пытались разыгрывать его и совершали потери. Я не увидел, почему Станкович выбрал данную схему и идеи, как они в этой системе хотели играть и забить. Барко был слишком далеко от штрафной, он таскал мяч, но до опасных моментов не доходило», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После этой победы в активе московского «Локомотив» стало 24 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и расположился на шестой строчке.

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