В «Локомотиве» отреагировали на победу в дерби со «Спартаком»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил победу красно-зелёных в дерби со «Спартаком» (3:1).

«К каждому матчу мы готовимся одинаково, не делим соперников. Понятно, что антураж особый: это «Спартак», у него мы давно не выигрывали. Дерби есть дерби. Мне важно, что вся команда сыграла здорово. Нет исключений, всех можно только выделить с положительной стороны», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.