Андрей Аршавин предположил, сможет ли Артём Дзюба побить рекорд Кержакова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Кержакова 233 гола, а Артём Дзюба забил 230 мячей.

«Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова? Думаю, что с такими темпами — да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шёл, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

36-летний Артём Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Артём провёл четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.