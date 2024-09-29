Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин предположил, сможет ли Артём Дзюба побить рекорд Кержакова

Андрей Аршавин предположил, сможет ли Артём Дзюба побить рекорд Кержакова
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Кержакова 233 гола, а Артём Дзюба забил 230 мячей.

«Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова? Думаю, что с такими темпами — да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шёл, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

36-летний Артём Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Артём провёл четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Артём Дзюба после игры с «Ростовом» сравнил себя со Златаном Ибрагимовичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android