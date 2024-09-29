Станислав Агкацев: ошибка Караваева? Это футбол

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об ошибке защитника «Зенита» Вячеслава Караваева в очном матче 10-го тура РПЛ, в котором «быки» одержали победу со счётом 2:0.

«Ошибка Караваева? Это футбол. Ошибки бывают у всех. Насколько плотной будет борьба за чемпионство? Не знаю, рано ещё загадывать. Соответствовала ли игра «Зенита» чемпионскому уровню? Давайте, пожалуйста, о нашей игре», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.