Геннадий Орлов: «Спартак» был тяжеловесным, «Локомотив» их перебегал

Известный российский журналист Геннадий Орлов прокомментировал результат матча 10-го тура «Локомотив» — «Спартак» (3:1).

«Командная скорость у «Локомотива» была намного выше, чем у «Спартака». Поэтому я думал, что «Спартак» будет более активен в прессинге, но команда не смогла этого сделать — некем было прессинговать. Ну, и система красно-белых в атаке, особенно в первом тайме, очевидно, не сработала.

Везде железнодорожники были легче, быстрее, свежее. А «Спартак» был тяжеловесным. «Локомотив» их перебегал и сделал это мастерски. Так что его победа абсолютно закономерна», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.