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Геннадий Орлов: «Спартак» был тяжеловесным, «Локомотив» их перебегал

Геннадий Орлов: «Спартак» был тяжеловесным, «Локомотив» их перебегал
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Известный российский журналист Геннадий Орлов прокомментировал результат матча 10-го тура «Локомотив» — «Спартак» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Командная скорость у «Локомотива» была намного выше, чем у «Спартака». Поэтому я думал, что «Спартак» будет более активен в прессинге, но команда не смогла этого сделать — некем было прессинговать. Ну, и система красно-белых в атаке, особенно в первом тайме, очевидно, не сработала.

Везде железнодорожники были легче, быстрее, свежее. А «Спартак» был тяжеловесным. «Локомотив» их перебегал и сделал это мастерски. Так что его победа абсолютно закономерна», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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