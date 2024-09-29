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Видеообзор победы «Краснодара» над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ

Вчера, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Краснодар» принимал «Зенит» на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.