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Видеообзор победы «Краснодара» над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ

Видеообзор победы «Краснодара» над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ
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Вчера, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Краснодар» принимал «Зенит» на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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