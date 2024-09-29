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Защитник «Зенита» Сантос: сделаем всё, чтобы больше не допустить ошибок, которые совершили

Защитник «Зенита» Сантос: сделаем всё, чтобы больше не допустить ошибок, которые совершили
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Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о выездном матче с «Краснодаром» (0:2) в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— Дуглас, стоит ли говорить о справедливости или несправедливости этого поражения? Или такие разговоры не имеют смысла?
— Нет, я не думаю, что дело в справедливости игры как таковой. Это был матч, шансы на победу в котором были 50 на 50 для каждой команды, но, как я уже сказал, если бы мы приложили больше усилий, добавили больше качеств, результат был бы другим. Когда мы не делаем этого, то всегда теряем очки. Поэтому нам нужно лучше начинать игру, нужно поддерживать интенсивность с первых 15 минут и до самого финального свистка. Я думаю, мы должны улучшить всё это, чтобы продолжать двигаться вперёд и создавать больше моментов во время игр.

— Что самое важное сейчас — поскорее забыть эту игру или всё же сделать правильные выводы, ничего не забывая?
— Чем хорош футбол, так это тем, что у вас всегда есть следующий матч. Когда одна игра заканчивается, ты уже думаешь о той, что ждёт впереди. В среду мы играем в Кубке, но сейчас, конечно, должны проанализировать, что сделали не так сегодня, чтобы в следующих матчах не допустить больше тех ошибок, которые мы совершили в Краснодаре, — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

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