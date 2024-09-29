Ханс-Дитер Флик прокомментировал первое поражение «Барселоны» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о сенсационном поражении своей команды в игре 8-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (2:4).

«Нужно смириться с этим поражением. Мы играли не очень хорошо. Я думаю, что защита игроков — это моя обязанность, потому что они играют много минут. Но я не ожидал, что мы будем играть так. Сказал команде, что нам нужно двигаться вперёд. Мы сыграли во вторник, в воскресенье… и всё ещё находимся на правильном пути.

Мы допустили много ошибок в первом тайме, но в конце внесли изменения. Если кто-то и виноват, так это я, но я должен заботиться об игроках. У нас есть два дня на восстановление, надеюсь, что уже завтра увидим другую команду», — приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» уверенно лидирует в турнире Ла Лиги, имея 21 очко после восьми матчей. На шестой позиции, с 14 очками, расположилась «Осасуна», также сыгравшая восемь встреч.

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