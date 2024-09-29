Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ханс-Дитер Флик прокомментировал первое поражение «Барселоны» в Ла Лиге

Ханс-Дитер Флик прокомментировал первое поражение «Барселоны» в Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о сенсационном поражении своей команды в игре 8-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (2:4).

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18'     2:0 Сарагоса – 28'     2:1 Виктор – 53'     3:1 Будимир – 72'     4:1 Бретонес – 85'     4:2 Ямаль – 89'    

«Нужно смириться с этим поражением. Мы играли не очень хорошо. Я думаю, что защита игроков — это моя обязанность, потому что они играют много минут. Но я не ожидал, что мы будем играть так. Сказал команде, что нам нужно двигаться вперёд. Мы сыграли во вторник, в воскресенье… и всё ещё находимся на правильном пути.

Мы допустили много ошибок в первом тайме, но в конце внесли изменения. Если кто-то и виноват, так это я, но я должен заботиться об игроках. У нас есть два дня на восстановление, надеюсь, что уже завтра увидим другую команду», — приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» уверенно лидирует в турнире Ла Лиги, имея 21 очко после восьми матчей. На шестой позиции, с 14 очками, расположилась «Осасуна», также сыгравшая восемь встреч.

Материалы по теме
«Барселона» сенсационно проиграла «Осасуне» в матче 8-го тура Ла Лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android