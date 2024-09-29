Флик назвал причину сенсационного поражения «Барселоны» в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о причинах неожиданного поражения своей команды в матче 8-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:4).

«У нас много травмированных игроков, но оправданий по этому поводу быть не должно… Если вы посмотрите на наш состав на данный момент: у нас всего три полузащитника и один защитник, играющий в качестве полузащитника. Это нелегко, но мы принимаем данную ситуацию», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

«Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает шестую строчку, заработав 14 очков.

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