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Флик назвал причину сенсационного поражения «Барселоны» в матче с «Осасуной»

Флик назвал причину сенсационного поражения «Барселоны» в матче с «Осасуной»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о причинах неожиданного поражения своей команды в матче 8-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:4).

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18'     2:0 Сарагоса – 28'     2:1 Виктор – 53'     3:1 Будимир – 72'     4:1 Бретонес – 85'     4:2 Ямаль – 89'    

«У нас много травмированных игроков, но оправданий по этому поводу быть не должно… Если вы посмотрите на наш состав на данный момент: у нас всего три полузащитника и один защитник, играющий в качестве полузащитника. Это нелегко, но мы принимаем данную ситуацию», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

«Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает шестую строчку, заработав 14 очков.

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