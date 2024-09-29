Корнеев объяснил победу «Краснодара» в матче РПЛ с «Зенитом»

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о победе «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми (2:0).

«Зенит» очень много осторожничал, в этом большую роль сыграл «Краснодар», «быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это. Действительно, «Краснодар» вышел на поле выиграть, поэтому абсолютно заслуженная победа, к ним вообще никаких вопросов нет», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает первую строку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка после 10 матчей. На второй позиции находится московский «Локомотив», который также набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», имеющий 23 очка при том же количестве сыгранных матчей.

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