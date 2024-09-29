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Игорь Корнеев объяснил победу «Краснодара» в матче РПЛ с «Зенитом»

Корнеев объяснил победу «Краснодара» в матче РПЛ с «Зенитом»
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о победе «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Зенит» очень много осторожничал, в этом большую роль сыграл «Краснодар», «быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это. Действительно, «Краснодар» вышел на поле выиграть, поэтому абсолютно заслуженная победа, к ним вообще никаких вопросов нет», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает первую строку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка после 10 матчей. На второй позиции находится московский «Локомотив», который также набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», имеющий 23 очка при том же количестве сыгранных матчей.

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