Самошников повторил достижение Даме Н'Дойе 11-летней давности в играх со «Спартаком» в РПЛ

Защитник «Локомотива» Илья Самошников стал первым игроком клуба, оформившим дубль в матче со «Спартаком» в рамках Российской Премьер-Лиги с 2013 года. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, последним игроком, который забивал два мяча «Спартаку» в РПЛ, является форвард Даме Н'Дойе. Отмечается, что в том матче за «Спартак» играли Сергей Песьяков, Рафаэл Кариока и Эйден Макгиди, а за железнодорожников — Дмитрий Тарасов, Лассана Диарра и Роман Павлюченко.

Напомним, в матче 10-го тура РПЛ красно-зелёные обыграли «Спартак» со счётом 3:1 в московском дерби.

«Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В то время как «Спартак» занимает шестую позицию, имея в своем активе 16 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», заработавший 24 очка после 10 игр.

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