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Артём Дзюба опубликовал пост после победы «Акрона» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Артём Дзюба опубликовал пост после победы «Акрона» в матче с «Ростовом» в РПЛ
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Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба опубликовал пост после победы команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0). В этой встрече Дзюба забил свой первый гол за «Акрон».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Классная победа на выезде! Спасибо команде! Безумно счастлив забить первый гол за «Акрон» и помочь взять 3 очка. Поздравляю всех наших болельщиков!» — написал Дзюба на личной странице в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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