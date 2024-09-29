Артём Дзюба опубликовал пост после победы «Акрона» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба опубликовал пост после победы команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0). В этой встрече Дзюба забил свой первый гол за «Акрон».

«Классная победа на выезде! Спасибо команде! Безумно счастлив забить первый гол за «Акрон» и помочь взять 3 очка. Поздравляю всех наших болельщиков!» — написал Дзюба на личной странице в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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