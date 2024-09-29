Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» Крыховяк подписал контракт с кипрским «Анортосисом»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк стал игроком клуба Первого дивизиона Кипра «Анортосис» на правах свободного агента.

Фото: Из личного архива Крыховяка

34-летний поляк подписал контракт с клубом из Фамагусты до конца мая 2025 года. В сезоне-2023/2024 экс-хавбек сборной Польши выступал за «Абху» из чемпионата Саудовской Аравии, за которую отличился девятью голами и одной результативной передачей в 36 играх.

Напомним, Гжегож Крыховяк играл в России с 2018 года. Тогда польский футболист перешёл в московский «Локомотив» из французского «ПСЖ». Состав «Краснодара» полузащитник пополнил в августе 2021 года. Всего в РПЛ Крыховяк сыграл 94 матча, забил 24 гола и сделал 14 голевых передач.

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