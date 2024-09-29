Сергей Семак проиграл «Краснодару» впервые за семь лет

28 сентября «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, главный тренер «Зенита» Сергей Семак проиграл «Краснодару» в первый раз за семь последних сезонов.

На 88-й минуте матча Джон Кордоба, нападающий «Краснодара», открыл счёт. Затем, в добавленное время, второй мяч в ворота соперника забил форвард Фёдор Смолов.

На данный момент «Краснодар» находится на первом месте в таблице Российской Премьер-Лиги с 24 очками после 10 матчей. «Локомотив» сумел набрать те же 24 очка и располагается на второй позиции, а «Зенит», с аналогичным количеством сыгранных игр, занимает третью строчку с 23 очками.

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