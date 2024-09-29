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Карпин: после первого тайма с «Акроном» нужно было менять всех игроков и тренера

Карпин: после первого тайма с «Акроном» нужно было менять всех игроков и тренера
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Акроном» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«За последние два года худшая игра. При подготовке перед игрой не было никаких предчувствий и тревог. Не буду здесь говорить, почему так получилось. Хотите назвать это спадом — называйте. Мне какая разница? Если в перерыве сделал три замены, значит, я виноват и ошибся. После первого тайма нужно было менять всех игроков и тренера тоже», — сказал Карпин на пресс-конференции.

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Акрон» занимает девятое место, набрав 11 очков. В следующем туре РПЛ «Ростов» встретится со «Спартаком», а «Акрон» проведёт матч с «Пари НН». Оба матча пройдут 5 октября.

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