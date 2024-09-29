Хаби Алонсо ни разу в тренерской карьере не проиграл «Баварии»

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и леверкузенский «Байер». Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Таким образом, Таким образом, главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо не потерпел ни одного поражения в матчах с мюнхенской «Баварией».

Отметим, Алонсо встречался с мюнхенцами четыре раза: дважды его «Байер» одерживал победу и две игры завершались ничейным результатом.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: