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Хаби Алонсо ни разу в тренерской карьере не проиграл «Баварии»

Хаби Алонсо ни разу в тренерской карьере не проиграл «Баварии»
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Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и леверкузенский «Байер». Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Таким образом, Таким образом, главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо не потерпел ни одного поражения в матчах с мюнхенской «Баварией».

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

Отметим, Алонсо встречался с мюнхенцами четыре раза: дважды его «Байер» одерживал победу и две игры завершались ничейным результатом.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

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