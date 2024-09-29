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«Реал» запретил травмированному Мбаппе присутствовать на трибунах в дерби с «Атлетико»

Мадридский «Реал» отговорил травмированного нападающего Килиана Мбаппе присутствовать на трибунах «Сивитас Метрополитано» во время дерби с «Атлетико». Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По данным источника, французский футболист хотел присутствовать на стадионе во время дерби, чтобы поддержать «сливочных». Однако отмечается, что он получил отказ со стороны руководства «Реала», потому что клуб хочет избежать каких-либо возможных инцидентов на трибунах.

Мбаппе получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2.

Напомним, очный матч в 8-м туре испанской Примеры между «Атлетико» и «Реалом» состоится в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: