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«Реал» запретил травмированному Мбаппе присутствовать на трибунах в дерби с «Атлетико»

«Реал» запретил травмированному Мбаппе присутствовать на трибунах в дерби с «Атлетико»
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Мадридский «Реал» отговорил травмированного нападающего Килиана Мбаппе присутствовать на трибунах «Сивитас Метрополитано» во время дерби с «Атлетико». Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, французский футболист хотел присутствовать на стадионе во время дерби, чтобы поддержать «сливочных». Однако отмечается, что он получил отказ со стороны руководства «Реала», потому что клуб хочет избежать каких-либо возможных инцидентов на трибунах.

Мбаппе получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2.

Напомним, очный матч в 8-м туре испанской Примеры между «Атлетико» и «Реалом» состоится в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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