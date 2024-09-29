Радимов отреагировал на сенсационное поражение «Барселоны» в матче с «Осасуной» в Ла Лиге

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на сенсационное поражение каталонской «Барселоны» в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:4).

«Ну вот и лузнула «Барселона», — написал Радимов на личной странице в социальной сети X.

На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко. «Осасуна» занимает пятое место, набрав 14 очков.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Осасуна» проведёт матч «Хетафе». Матчи пройдут 6 и 5 октября соответственно.

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