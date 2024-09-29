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Радимов отреагировал на сенсационное поражение «Барселоны» в матче с «Осасуной» в Ла Лиге

Радимов отреагировал на сенсационное поражение «Барселоны» в матче с «Осасуной» в Ла Лиге
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на сенсационное поражение каталонской «Барселоны» в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:4).

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18'     2:0 Сарагоса – 28'     2:1 Виктор – 53'     3:1 Будимир – 72'     4:1 Бретонес – 85'     4:2 Ямаль – 89'    

«Ну вот и лузнула «Барселона», — написал Радимов на личной странице в социальной сети X.

На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко. «Осасуна» занимает пятое место, набрав 14 очков.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Осасуна» проведёт матч «Хетафе». Матчи пройдут 6 и 5 октября соответственно.

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