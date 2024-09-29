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FourFourTwo представил рейтинг лучших нападающих мира на текущий момент

FourFourTwo представил рейтинг лучших нападающих мира на текущий момент
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Известное европейское издание FourFourTwo обнародовало собственный рейтинг лучших центральных нападающих мира на данный момент, который возглавил форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Десятка лучших форвардов мира на данный момент по версии FourFourTwo:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  2. Килиан Мбаппе («Реал»).
  3. Гарри Кейн («Бавария»).
  4. Лаутаро Мартинес («Интер»).
  5. Виктор Осимхен («Галатасарай»).
  6. Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»).
  7. Виктор Дьёкереш («Спортинг»).
  8. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
  9. Кай Хаверц («Арсенал»).
  10. Хулиан Альварес («Атлетико»).

Отметим, что в рейтинг не вошёл лучший бомбардир стартовых восьми туров испанской Ла Лиги — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

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