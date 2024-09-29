Генич отреагировал на победу «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0).

«Краснодар»! 7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

На данный момент «Краснодар» занимает первую строку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка после 10 матчей. На второй позиции находится московский «Локомотив», который также набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», имеющий 23 очка при том же количестве сыгранных матчей.

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